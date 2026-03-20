A Roma l’evento ‘Ai & Cybersecurity in Sanità’

Sanità, aumentano attacchi informatici, esperti: "Ia e cybersecurity fondamentali"
Oggi a Roma l’incontro promosso da Confassociazioni Digital in collaborazione con Siiam e Confassociazioni
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‘Caricare dati sensibili dei pazienti su Chat Gpt è potenziale problema’
L'Italia è stata fra i primi Paesi a dotarsi di una normativa sulla cybersecurity e sull'Intelligenza Artificiale dimostrando di essere all'avanguardia su questi temi
‘Affidabilità del 30% se la domanda è posta da una persona inesperta’