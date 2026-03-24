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Fosse Ardeatine, La Russa: "Crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria"

Fontana: "Oggi ricordiamo una delle pagine più dolorose della nostra storia: l’eccidio nazifascista delle Fosse Ardeatine"

La grotta dell'eccidio (Ipa)
La grotta dell'eccidio (Ipa)
24 marzo 2026 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In occasione dell’82esimo anniversario dell’eccidio onoriamo le 335 vittime delle Fosse Ardeatine, una delle pagine più drammatiche della nostra Nazione. Un crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria e alla responsabilità di difendere, ogni giorno, i valori della libertà, della dignità umana e della democrazia, affinché simili atrocità non si ripetano mai più". Lo scrive sui social il presidente del Senato, Ignazio la Russa.

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"Oggi ricordiamo una delle pagine più dolorose della nostra storia: l’eccidio nazifascista delle Fosse Ardeatine, in cui 335 vite furono spezzate da una rappresaglia disumana - dice il presidente della Camera, Lorenzo Fontana - Una ferita profonda che richiama al rifiuto di ogni ideologia fondata sull’odio e sulla violenza. La doverosa memoria di quei fatti drammatici deve unirsi a un impegno costante per la tutela delle libertà e per affermare, sempre e ad ogni livello, il rispetto della persona".

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Fosse Ardeatine eccidio Fosse Ardeatine Fosse Ardeatine anniversario anniversario Fosse Ardeatine La Russa
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