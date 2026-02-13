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Bullismo: Caponetti (Onbd), 'Osservatorio concreto e operativo'

13 febbraio 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Osservatorio sta andando in una direzione concreta e operativa. Operiamo, infatti, su più livelli: su un piano di sensibilizzazione, di prevenzione, ma anche di intervento e presa in carico del disagio giovanile e dei fenomeni legati al bullismo e al cyberbullismo. Abbiamo, pertanto, molti progetti attivi, che coinvolgono i più giovani, gli adolescenti e anche le loro famiglie, ma anche le scuole, perché sono un punto di riferimento importante". Sono le parole di Elisa Caponetti, Presidente Comitato Scientifico Onbd - Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, all'evento 'Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale', organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.

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