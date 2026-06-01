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Salvo lo speleologo bloccato nella grotta in Piemonte, estratto dopo 12 ore

L'uomo era rimasto bloccato ieri nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio

Soccorso alpino in azione - Soccorso alpino /X
Soccorso alpino in azione - Soccorso alpino /X
01 giugno 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella Grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina intorno alle 5.40. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno lavorato senza sosta tutta la notte per estrarlo dopo l'allarme scattato ieri, intorno alle 17.

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