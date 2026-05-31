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Speleologo bloccato a 120 metri di profondità in Piemonte, soccorsi in azione

E' rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo

Soccorsi in azione - (Immagine di repertorio - Fotogramma)
Soccorsi in azione - (Immagine di repertorio - Fotogramma)
31 maggio 2026 | 21.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno speleologo è rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. In azione il soccorso alpino e speleologico piemontese: l'allarme è stato lanciato intorno alle 17 e l'uomo sarebbe bloccato a circa 120 metri di profondita probabilmente da una roccia. Sono stati attivati i soccorritori delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda e la commissione medica e dei disostruttori.

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speleologo cuneo speleologo grotta cinghiali volanti
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