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Bullismo: Massaccesi (Onbd), 'costruire rete a salvaguardia dei nostri ragazzi'

13 febbraio 2026 | 14.14
Redazione Adnkronos
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"Ad oggi ci seguono molte istituzioni e per noi è un vanto, come lo è il fatto di averle organizzate attorno a un tema così importante come il bullismo e cyberbullismo, che sono fenomeni sempre più in crescita. E' necessario prenderne atto e costruire, insieme, una rete forte a salvaguardia dei nostri ragazzi". Sono le parole di Luca Massaccesi, Presidente Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, in occasione dell'evento 'Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale', organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.

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