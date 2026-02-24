Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"

“Per quanto riguarda i numeri dell'asseverazione del piano economico finanziario dello stadio stiamo ultimando l’aggiornamento perché ha subito una modifica dell'orizzonte temporale da 99 a 90 anni. Su un costo dell'opera totale di 480 milioni il 60% perverrà da finanziamento di terzi e il 40% dal socio". Lo ha dichiarato il dottor Andrea Ciccioriccio, Studio Fiori - Asseveratore Piano Economico Finanziario, tra gli intervenuti al Forum Adnkronos al Palazzo dell'informazione sul progetto del nuovo stadio della Lazio.