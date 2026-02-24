circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata

24 febbraio 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ci siamo: oggi, martedì 24 febbraio, debutta ufficialmente la 76esima edizione del festival di Sanremo. Una kermesse che è già entrata nel vivo da giorni: ieri giornata di prove con l’orchestra e, come sempre, l’esibizione dal vivo ribalta completamente la percezione del primo ascolto. Alcune performance hanno davvero sorpreso: Ditonellapiaga con sei ballerine ha portato un’energia nuova, Sal Da Vinci ha fatto cantare tutta la sala stampa come fosse già in diretta, Fedez e Masini funzionano molto bene con l’orchestra. Ieri, alla festa del FantaSanremo, il fenomeno TonyPitony ha confermato di essere uno dei protagonisti di questa edizione.

Questa sera sul palco al fianco di Carlo Conti Laura Pausini, Tiziano Ferro e anche Can Yaman. Finalmente il pubblico conoscerà i 30 brani in gara. In apertura, l’omaggio al grande Pippo Baudo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza