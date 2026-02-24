Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata

Ci siamo: oggi, martedì 24 febbraio, debutta ufficialmente la 76esima edizione del festival di Sanremo. Una kermesse che è già entrata nel vivo da giorni: ieri giornata di prove con l’orchestra e, come sempre, l’esibizione dal vivo ribalta completamente la percezione del primo ascolto. Alcune performance hanno davvero sorpreso: Ditonellapiaga con sei ballerine ha portato un’energia nuova, Sal Da Vinci ha fatto cantare tutta la sala stampa come fosse già in diretta, Fedez e Masini funzionano molto bene con l’orchestra. Ieri, alla festa del FantaSanremo, il fenomeno TonyPitony ha confermato di essere uno dei protagonisti di questa edizione.

Questa sera sul palco al fianco di Carlo Conti Laura Pausini, Tiziano Ferro e anche Can Yaman. Finalmente il pubblico conoscerà i 30 brani in gara. In apertura, l’omaggio al grande Pippo Baudo.