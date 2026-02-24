circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Mosca accusa Londra e Parigi: "Vogliono dare bomba atomica a Kiev"

L'allarme dei servizi dell'intelligence estera a 4 anni dall'inizio della guerra

Ucraina, Mosca accusa Londra e Parigi:
24 febbraio 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Gran Bretagna e la Francia si stanno preparando ad armare l'Ucraina con una bomba nucleare". E' l'allarme che il Servizio di intelligence estero russa (Svr) lancia oggi, 24 febbraio, a 4 anni dall'inizio della guerra provocata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. La comunicazione dell'Svr viene rilanciata dall'agenzia Tass e rappresenta solo l'ultimo 'alert' riconducibile ai servizi esteri: negli ultimi mesi l'intelligence ha fatto scattare una serie di allarmi relativi a eventuali provocazioni o attacchi, con il presunto coinvolgimento dei partner occidentali di Kiev. Nessuno degli avvisi è stato confermato da eventi successivi. In questo caso, secondo l'Svr, "i britannici e i francesi vogliono mascherare il trasferimento di armi nucleari a Kiev facendolo passare come se fosse uno sviluppo attuato dall'Ucraina stessa".

L'accelerazione di Londra e Parigi, si legge sulla Tass, verrebbe spiegata così: "La Gran Bretagna e la Francia si rendono conto che non c'è alcuna possibilità di ottenere una vittoria contro la Russia con l'aiuto delle forze armate ucraine". A integrare un quadro a dir poco vago, le news relative alle ricadute in ambito istituzionale. Nella Duma, esponenti politici "hanno chiesto di avviare indagini parlamentari in Francia e nel Regno Unito a causa delle intenzioni di fornire all'Ucraina dispositivi esplosivi nucleari".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina Russia Guerra Intelligence Armamenti nucleari
Vedi anche
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza