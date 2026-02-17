D’Angelo (Acer): "Celebriamo 50 anni di innovazione guardando al futuro"
"L'Ai cambierà modo di comunicare e di lavorare"
"Grossa opportunità per mercato Chromebook: più spazio grazie a meno concorrenza di prodotti Windows"
"Acer crede che, come tutte le rivoluzioni tecnologiche, anche l'intelligenza artificiale integrata sia qualcosa che cambierà il modo in cui comunichiamo e lavoriamo e il consumatore, comincerà a utilizzare sempre più questo tecnologia, forse senza neanche rendersi conto della grandezza della rivoluz...
"Il miglioramento tecnologico della connettività fa sì che l'utente finale possa ripensare al proprio modo di approcciarsi alla tecnologia, in particolare a quella del personal computer. Fino ad oggi si è sempre pensato che aumentare la configurazione e le componenti del proprio pc fosse l'evoluzione...