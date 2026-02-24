LIVE
La 76ª edizione del Festival di Sanremo prende il via stasera, martedì 24 febbraio, con la prima serata in diretta dal celebre Teatro Ariston di Sanremo. Dopo mesi di attesa e anticipazioni, milioni di telespettatori italiani si preparano alla serata inaugurale, trasmessa in prima serata su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay) dalle 20:40 circa.
A condurre il Festival, Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa, e Laura Pausini. Co-conduttore della prima puntata, l’attore turco Can Yaman, fresco del successo della serie Sandokan di Rai 1.
Tra gli ospiti di stasera ci saranno nomi attesi come Tiziano Ferro (che celebrerà i 25 anni del suo successo Xdono) e Gaia.
La prima puntata vedrà tutti i 30 artisti in gara esibirsi con i loro brani inediti, valutati dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web.