circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Sanremo 2026, prima serata stasera: cantanti in gara, ospiti e scaletta

Co-conduttore della prima puntata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, è l’attore turco Can Yaman, fresco del successo della serie Sandokan di Rai 1.

Sanremo 2026, prima serata stasera: cantanti in gara, ospiti e scaletta
24 febbraio 2026 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La 76ª edizione del Festival di Sanremo prende il via stasera, martedì 24 febbraio, con la prima serata in diretta dal celebre Teatro Ariston di Sanremo. Dopo mesi di attesa e anticipazioni, milioni di telespettatori italiani si preparano alla serata inaugurale, trasmessa in prima serata su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay) dalle 20:40 circa.

A condurre il Festival, Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa, e Laura Pausini. Co-conduttore della prima puntata, l’attore turco Can Yaman, fresco del successo della serie Sandokan di Rai 1.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno nomi attesi come Tiziano Ferro (che celebrerà i 25 anni del suo successo Xdono) e Gaia.

La prima puntata vedrà tutti i 30 artisti in gara esibirsi con i loro brani inediti, valutati dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 sanremo 2026 cantanti festival sanremo sanremo 2026 conduttori sanremo 2026 scaletta prima serata sanremo 2026 prima serata
Vedi anche
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza