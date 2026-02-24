circle x black
Cerca nel sito
 

Futuro Nazionale, Vannacci: "Federiamo realtà di destra. Governo va preservato, è il meno peggio"

"Credo che il mio ruolo sia quello di risvegliare tutte le persone che credono in una destra vera"

Roberto Vannacci (Ipa)
Roberto Vannacci (Ipa)
24 febbraio 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, guarda a "federare" le realtà "politiche e sociali" che credono in una "destra vera" e ai tanti italiani che non vanno a votare, "molti" dei quali sono di destra. Lo spiega lo stesso ex vicesegretario della Lega, a Bruxelles a margine della conferenza stampa di presentazione del suo ingresso nel gruppo Esn nel Parlamento Europeo, quello dell'AfD tedesca.

"Credo che il mio ruolo - afferma Vannacci - sia quello di risvegliare tutte le persone che credono in una destra vera. Abbiamo il 52% degli italiani che non vanno a votare: molti di loro sono di destra e non si sentono rappresentanti dall'offerta politica che oggi è presente. Credo di risvegliare le coscienze di queste persone".

"E poi credo anche, perché no - aggiunge - di federare quelle realtà politiche e sociali che credono in una destra vera e possono vedere nel sottoscritto un punto di riferimento. Ma - precisa - non mi sono posto come obiettivo quello di collegare tutti i partiti di destra attualmente esistenti. Il mio obiettivo è cambiare l'Italia, cambiare l'Europa e riportare la destra che oggi sta governando su posizioni veramente di destra".

Futuro Nazionale ha votato la fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni "perché ritengo che questo governo non debba essere messo in pericolo, che questo governo sia il meno peggio", dice Vannacci. "Ma non mi accontento del meno peggio - continua - vorrei il meglio per noi, per i nostri figli e i nostri giovani. Ho anche votato inequivocabilmente no al decreto" sugli aiuti militari all'Ucraina, conclude.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roberto Vannacci Futuro Nazionale destra Esn AfD astensione
Vedi anche
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza