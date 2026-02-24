Can Yaman fa chiarezza sul presunto fermo in Turchia: "Non c'è un caso". L'attore turco, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026, ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando: "Erano dei controlli di routine che stanno ancora continuando a fare a tutti quanti in Turchia, è un periodo così per la Turchia, stanno controllando tutti".

E ha aggiunto: "Per me non c'è stato un caso: mi hanno controllato, sono risultato negativo e mi hanno liberato in meno di 24 ore". Quindi "non c'è un caso come si è detto. La risposta è chiara: non c'è mai stato un caso".