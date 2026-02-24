circle x black
Savona, bambino di 9 anni cade da ringhiera a scuola

Il bambino, trasportato in codice rosso all'ospedale, ha riportato un trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita

Ambulanza (Fotogramma)
24 febbraio 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di nove anni è caduto nel cortile della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe caduto da una ringhiera finendo in un cortile interno all'istituto a un'altezza di circa 4 metri.

Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Bianca di Borgio e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Il bambino ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita.

