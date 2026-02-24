Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera è stato condannato a 12 anni di carcere per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi la sera del 20 luglio del 2021. Lo si apprende da fonti legali. Si tratta di una condanna in primo grado che supera la richiesta della Procura che aveva chiesto una pena a 11 anni e 4 mesi.