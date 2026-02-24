circle x black
Pavia, ex assessore di Voghera Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario

Per l'uccisione di un 39enne marocchino, raggiunto da un colpo di pistola in piazza Meardi la sera del 20 luglio del 2021

Massimo Adriatici - Foto da Facebook (Ipa)
24 febbraio 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera è stato condannato a 12 anni di carcere per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi la sera del 20 luglio del 2021. Lo si apprende da fonti legali. Si tratta di una condanna in primo grado che supera la richiesta della Procura che aveva chiesto una pena a 11 anni e 4 mesi.

