Metro Bologna, da 35 anni al fianco della ristorazione felsinea
Ha festeggiato il 35° anniversario del punto vendita di Castel Maggiore
Il punto vendita di Castel Maggiore (Bologna) di Metro Italia ha festeggiato il 35esimo anniversario, confermandosi da oltre tre decenni al servizio dei professionisti Horeca in uno dei territori simbolo dell'enogastronomia italiana. Si tratta del primo presidio Metro aperto in Emilia-Romagna, che ad...
"Oggi festeggiamo i 35 anni di apertura del nostro punto vendita Metro di Bologna insieme a tutti i nostri collaboratori, i nostri clienti e le istituzioni". E' stato "un percorso fatto di relazioni, di passione e di cambiamenti. Il punto vendita si è rinnovato costantemente in questi 35 anni per sta...
"Metro è una realtà che si interfaccia con prodotti e produttori locali. Pertanto, una realtà di questo tipo, che fa protrarre la sua attività per 35 anni, non può che radicarsi in modo profondo con una comunità, che vive e si muove assieme anche alle sue realtà produttive: da questo punto di vista, ...