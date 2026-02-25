LIVE
Co-conduttori con Carlo Conti e Laura Pausini saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Stasera si esibiranno solo 15 dei cantanti in gara
Conto alla rovescia per la seconda serata di Sanremo 2026. Co-conduttori con Carlo Conti e Laura Pausini oggi mercoledì 25 febbraio saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Dopo aver ascoltato tutti i cantanti con i loro brani in gara quest’anno, il secondo appuntamento del festival prevede che a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15).
Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica e saranno comunicati i brani nelle prime cinque posizioni nella classifica di serata, senza ordine di piazzamento. La seconda serata si apre con la gara delle Nuove proposte accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli.
Ospiti di questa sera le campionesse olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i due atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. In piazza Colombo si esibirà Bresh, in gara lo scorso anno con La tana del granchio.