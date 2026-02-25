Conto alla rovescia per la seconda serata di Sanremo 2026. Co-conduttori con Carlo Conti e Laura Pausini oggi mercoledì 25 febbraio saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Dopo aver ascoltato tutti i cantanti con i loro brani in gara quest’anno, il secondo appuntamento del festival prevede che a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15).