circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Sanremo 2026, oggi la seconda serata: cantanti in gara e ospiti - La diretta

Co-conduttori con Carlo Conti e Laura Pausini saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Stasera si esibiranno solo 15 dei cantanti in gara

Carlo Conti e Laura Pausini - (Fotogramma)
Carlo Conti e Laura Pausini - (Fotogramma)
25 febbraio 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Conto alla rovescia per la seconda serata di Sanremo 2026. Co-conduttori con Carlo Conti e Laura Pausini oggi mercoledì 25 febbraio saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Dopo aver ascoltato tutti i cantanti con i loro brani in gara quest’anno, il secondo appuntamento del festival prevede che a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15).

Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica e saranno comunicati i brani nelle prime cinque posizioni nella classifica di serata, senza ordine di piazzamento. La seconda serata si apre con la gara delle Nuove proposte accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli.

Ospiti di questa sera le campionesse olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i due atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. In piazza Colombo si esibirà Bresh, in gara lo scorso anno con La tana del granchio.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo sanremo 2026 sanremo 2026 seconda serata sanremo 2026 seconda serata opsiti
Vedi anche
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza