Trump: "Iran non avrà mai arma nucleare, non lo permetto"

Il presidente nel discorso sullo Stato dell'Unione: "Io preferisco risolvere il problema con la diplomazia ma fronteggeremo ogni minaccia"

Donald Trump
Donald Trump
25 febbraio 2026 | 05.01
Redazione Adnkronos
"L'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Non lo permetterò". E' la linea rossa che Donald Trump traccia nel discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato oggi, 25 febbraio. Il presidente degli Stati Uniti dedica all'Iran gran parte del capitolo relativo alla politica estera. Domani, in Svizzera riprende il dialogo tra gli inviati di Washington - Steve Witkoff e Jared Kushner - e la delegazione di Teheran. Il nodo è rappresentato dal programma nucleare iraniano, sullo sfondo rimane l'opzione di un intervento militare degli Usa.

"Non esiterò a fronteggiare le minacce all'America ovunque sia necessario. Per questo lo scorso anno abbiamo distrutto il programma nucleare iraniano con l'operazione Midnight Hammer. Il regime iraniano e suoi proxy non hanno fatto che diffondere terrorismo, morte, odio. Hanno ucciso migliaia di soldati americani e milioni di persone", dice Trump.

"Sono persone terribili, hanno già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi Oltreoceano. E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti", aggiunge Trump. "Dopo l'operazione Midnight Hammer sono stati avvertiti, non devono più tentare di ricostruire il programma nucleare. Vogliono ricominciare, stiamo trattando: vogliono un accordo, ma non abbiamo ancora sentito le parole segrete... 'non avremo mai un'arma nucleare'", dice facendo il punto sui negoziati alla vigilia del nuovo round. "Io preferisco risolvere il problema con la diplomazia, ma una cosa è certa. Non consentirò mai allo sponsor numero 1 del terrorismo di avere un'arma nucleare, non posso permettere che accada", afferma.

