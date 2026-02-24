circle x black
Cerca nel sito
 

"Facevano la cresta sui fondi Ue", la Procura europea chiede l'arresto di 16 docenti e manager italiani

L'inchiesta partita dalla scuola Falcone dello Zen di Palermo si è allargata anche ad altre regioni

La scuola Falcone dello Zen da cui è partita l'inchiesta
La scuola Falcone dello Zen da cui è partita l'inchiesta
24 febbraio 2026 | 19.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Facevano la cresta sui fondi europei e pilotavano appalti alle società informatiche in cambio di cellulari, smart tv e altri device per sé e i propri familiari. Per questo la Procura europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 persone, tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti e alcuni manager e dipendenti di società informatiche italiani con l'accusa di "corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente".

L'inchiesta è partita dalla Sicilia ma riguarda anche altre regioni, tra cui la Campania.

Tutto parte dalla scuola Falcone dello Zen

L'inchiesta è partita nel 2023 quando fu arrestata Daniela Lo Verde, l'allora dirigente della scuola Falcone dello Zen di Palermo, nota per il suo impegno antimafia, il suo vice e una dipendente dell'azienda R-Store spa. I due hanno già patteggiato una condanna per peculato e corruzione.

Secondo quando emerge dall'inchiesta nuova, coordinata dai sostituti della Procura europea, Calogero Ferrara e Amelia Luise, i docenti indagati avrebbero fatto in modo che gli affidamenti di forniture e servizi (gran parte dei quali con fondi europei) agli enti per cui lavoravano andassero a determinate società informatiche dalle quali ottenevano in cambio cellulari, smart tv, e altri device elettronici, per sé e per familiari e conoscenti.

I pm hanno chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari per Luciano Airaghi (Rho, 56 anni); Enrico Cafaro (Napoli, 64 anni); Claudio Caiola (Napoli, 76 anni); Giuseppe Cangemi (Palermo, 51 anni); Luigi Cembalo (Napoli, 58 anni); Antonio Fedullo (Napoli, 52 anni); Giancarlo Fimiani (Napoli, 66 anni); Roberto Freda (Avellino, 50 anni); Giuseppe Fucilli (Bari, 68 anni); Corrado Leone (Piano di Sorrento, 64 anni); Ettore Longo (Cuneo, 35 anni); Maria Rosaria Magro (Irsina, 64 anni); Cosma Nappa (Aversa, 65 anni); Carlo Palmieri (Napoli, 65 anni); Mario Piacenti (Palermo, 66 anni); Vito Rinaldi (Adrano Irpinio, 33 anni).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
corruzione Ue news fondi Ue Sicilia news
Vedi anche
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza