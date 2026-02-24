circle x black
Morte David Rossi, perizia: lesioni volto non legate a caduta, ipotesi urto contro fili metallo finestra Mps

Primi risultati presentati in audizione in Commissione di inchiesta

24 febbraio 2026 | 18.13
Redazione Adnkronos
Le ferite sul volto di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps precipitato da una finestra della banca il 6 marzo 2013, potrebbero essere state provocate da un impatto esercitato contro la barra e i fili metallici anti-piccione, presenti sul davanzale. E' quanto emerge dai primi risultati sulle ferite al volto nell'ambito della perizia più ampia disposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presentati oggi nel corso di un'audizione dal tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi, consulenti della Commissione. La Commissione puntava a fare luce sulla natura delle lesioni al volto ritenute non compatibili con la caduta.

Secondo le conclusioni dei consulenti "sussiste una piena compatibilità tecnica e morfologica tra la configurazione della struttura in esame (finestra con barra di protezione e fili anti volatili) e le lesioni documentate sul volto di David Rossi". "Le lesioni nasali e del labbro inferiore riflettono fedelmente l'interazione tra anatomia del volto e l'elemento metallico del filo durante un evento di urto e sfregamento", si sottolinea nelle conclusioni. "Le lesioni nella regione zigomatica sinistra presentano caratteristiche di ecchimosi da impatto e sfregamento", si sottolinea nella relazione illustrata. "Il tutto è l'effetto di un'azione dinamica, di pochi minuti o secondi, di una persona aggredita", ha spiegato Manghi.

