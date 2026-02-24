"Chiediamo rispetto per la nostra professione, per il giornalismo, per l’informazione. Sono 10 anni che a questa professione manca il contratto principale firmato con gli editori della Fieg. I nostri stipendi hanno subito un’erosione del 20%, e non ci può essere una buona informazione se non ci sono giornalisti ben pagati". Così all’Adnkronos il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi) Alessandra Costante, che oggi a Sanremo, nel giorno del debutto del festival, guida il flash mob dei giornalisti che chiedono un adeguamento del contratto.

“Anche per quanto riguarda i collaboratori, i freelance, le partite Iva, la situazione è drammatica -sottolinea Costante-. Gli editori non vogliono contrattare un equo compenso, si sono presentati al tavolo con una proposta di apertura inferiore a quella del 2014 già bocciata dal Consiglio di Stato. Per questo vogliamo che si cambi musica, siamo venuti a Sanremo per chiederlo".

Tra le misure in programma per attuare la protesta ci sono “sicuramente due giorni di sciopero tra marzo e aprile - anticipa il segretario Fnsi- Stiamo stabilendo le date, per noi è importante fare uno sciopero unendo tutte le forze, carta stampata, televisione, e altro. Dobbiamo cercare delle date che vadano bene a tutti”.