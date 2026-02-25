circle x black
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata

25 febbraio 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sanremo si sveglia alla luce degli ascolti della prima serata, in lieve flessione rispetto allo scorso anno ma con il quarto risultato migliore in termini di share dal 1997. Molti gli highlights della prima serata che hanno emozionato: dall’inizio con la voce di Pippo Baudo all’omaggio a Peppe a Vessicchio, dalle lacrime di Tiziano Ferro per il suo ritorno all’Ariston a quelle di Serena Brancale dopo il brano dedicato alla mamma. E poi la benedizione del Sandokan originale Kabir Bedi al nuovo idolo della saga, Can Yaman. Ad accompagnare Carlo Conti una Laura Pausini che nella prima serata convince: è stata autoironica, divertente e convincente.

Stasera canteranno i primi quindici big, e ci sarà la semifinale dei Giovani. Sul palco Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo, oltre agli atleti olimpici e paralimpici.

