Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video

27 febbraio 2026 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un gesto intimo e potente per chiudere il suo percorso a Sanremo. Serena Brancale ha annunciato che per la finale di domani sera indosserà un abito di sua madre. Una scelta dal valore simbolico che lega la performance alla sua canzone in gara, 'Qui con me', dedicata proprio alla madre scomparsa sei anni fa.

Quest'anno, racconta l’artista, “sono meno personaggio. Sono più figlia che persona”, ha spiegato la cantante, emozionandosi anche in conferenza stampa.

Nella prima serata “ho ricevuto un sacco di amore e mi sono commossa perché ho avuto la sensazione di abbracciare tutte le persone che, come me, hanno vissuto una perdita”, ha confidato Serena Brancale. “Non si tratta soltanto della madre, ma di una persona cara. È una sofferenza che fa male a tutti”, ha concluso.

