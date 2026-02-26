circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video

26 febbraio 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando Sal Da Vinci canta l'amore non ce n'è per nessuno. L'artista partenopeo, in gara al Festival di Sanremo - in attesa di salire questa sul palco dell'Ariston - ha 'infiammato' piazza San Siro per cantare e ballare 'Per sempre sì'.

Quello che poteva essere un semplice momento promozionale si è trasformato in un abbraccio collettivo: una folla compatta che ha intonato il brano a squarciagola ("Con la mano sul petto/io te lo prometto/davanti a Dio/saremo io e te/da qui/sarà per sempre sì") fino a farlo diventare un unico grande coro. Il ritornello ha attraversato la piazza come un'onda, confermando che alcune canzoni non si limitano a essere ascoltate ma si vivono. E 'Per sempre sì' ne è un esempio: ha già tutta l’aria di diventare la colonna sonora di molte coppie verso il giorno del 'Sì'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo sal da vinci sal da vinci per sempre sì sal da vinci canzone sanremo
Vedi anche
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza