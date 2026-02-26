circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, spunta nuovo video. Torna in Italia 15enne biellese ferita nel rogo

Il filmato, registrato nei giorni precedenti alla strage, immortala una serata con minorenni che consumano alcool nel bar: è ora agli atti. Elsa verrà trasportata al Centro grandi ustionati del Cto di Torino

Il locale Le Constellation andato a fuoco - Afp
Il locale Le Constellation andato a fuoco - Afp
26 febbraio 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un nuovo video, registrato nei giorni precedenti alla strage di Capodanno a Crans Montana, e che immortala una serata con minorenni che consumano alcool nel bar Le Constellation è ora agli atti del fascicolo aperto in procura a Roma. Un video, dove oltre alla folla di giovani presenti, è visibile anche lo stato del locale. Immagini registrate da un amico di una delle vittime che verranno analizzate dagli inquirenti insieme a quelle contenute nei telefoni già sequestrati alla ricerca di elementi che possano aiutare a ricostruire la dinamica e le ipotesi di responsabilità.

Intanto oltre alle testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale che hanno restituito racconti sovrapponibili, uscite di sicurezza sbarrate, Jessica Moretti che scappa, il fuoco che divampa in pochi minuti, i pm di piazzale ora acquisiranno anche quelle dei genitori dei giovani, alcuni dei quali intervenuti in soccorso la sera della strage. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi con l’aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. I pm capitolini tra il 23 e il 27 marzo torneranno in Svizzera, questa volta a Sion, dove avranno a disposizione gli atti finora raccolti che potranno selezionare.

Elsa torna in Italia

Sta nel frattempo per rientrare in Italia, a Torino, Elsa, quindicenne biellese ricoverata a Zurigo in seguito delle gravi ustioni riportate nel rogo. La giovane è stata prelevata questa mattina dalla Protezione civile piemontese per essere trasferita al Centro grandi ustionati del Cto. L’arrivo è atteso per il primo pomeriggio.

È la prima vera buona notizia da quel maledetto giorno”, dice all’Adnkronos il padre di Elsa, Lorenzo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
disastro colposo omicidio plurimo colposo incendio lesioni gravissime Crans Montana Svizzera news cronaca news italiana ferita
Vedi anche
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza