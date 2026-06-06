Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video

Un milione e trecentomila euro. Questa la portata degli investimenti per la spiaggia dei Cancelli a Castelporziano. E questa mattina il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha visitato il "Mare di Roma" insieme al presidente del X municipio Mario Falconi e all'assessore alle Politiche Abitative e Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi.

Tanti i bagnanti che hanno voluto salutare e ringraziare il primo cittadino. "Questo investimento - afferma Gualtieri - è paragonabile a uno dei famosi grandi interventi del Giubileo, dal punto di vista della sua portata. Questi chilometri di spiaggia adesso sono riqualificati, fruibili per tutti i cittadini, con una attenzione alla alla qualità, all'ambiente, alla sicurezza senza precedenti".