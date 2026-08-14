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Aggressione a Fossacesia, avviato accertamento morte cerebrale per 50enne che aveva difeso il figlio durante una lite

L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa

Corsia di ospedale - (Fotogramma)
Corsia di ospedale - (Fotogramma)
14 agosto 2026 | 13.07
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

"In riferimento al paziente ricoverato presso la Rianimazione dell’ospedale di Pescara a seguito del grave trauma riportato nell’episodio avvenuto a Fossacesia, si comunica che, a seguito degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, è iniziato il periodo di osservazione previsto per l’accertamento della morte cerebrale. La direzione medica di presidio ha pertanto convocato il collegio medico incaricato dell’accertamento". Così l'Asl di Pescara in una nota. Il 50enne, originario di Altino e dipendente di Stellantis, era intervenuto per difendere il figlio durante una lite tra giovani sul lungomare di Fossacesia. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa.

"Il periodo di osservazione previsto dalla normativa ha una durata non inferiore a 6 ore, durante le quali vengono effettuate le verifiche cliniche e strumentali previste dalla legge. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine della procedura, nel rispetto della riservatezza del paziente e dei suoi familiari", conclude la nota.

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