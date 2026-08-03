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Francesco Maggi

Francesco Maggi

vice capo servizio Salute

La tesi su Kubrick che fa ancora capolino dalla libreria a ricordargli di non credere alle interpretazioni univoche. Poi lo 'Shining' per il giornalismo, il racconto della politica sanitaria del Paese, i temi della salute, della Medicina e dell'informazione scientifica.

Nel 2008 il Premio giornalistico Riccardo Tommassetti per la categoria web.

Nel 2011 ha pubblicato il libro inchiesta ‘La casta dei farmaci’ (Newton Compton Editore).

Nel 2015 per la categoria agenzie di stampa ha vinto il Premio ‘Prendiamoci cura’.

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biografia giornalismo medicina informazione scientifica
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