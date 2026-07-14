circle x black
Cerca nel sito
 

Governo, Vannacci: "Longevo ma non ha cambiato rispetto a politica precedente"

Roberto Vannacci - (Ipa)
Roberto Vannacci - (Ipa)
14 luglio 2026 | 15.29
Francesco Saita
LETTURA: 1 minuti

"Questo governo può anche essere il più longevo della storia recente, ma non ha cambiato molto rispetto alla politica precedente. Continua a sostenere questa Commissione europea, porta avanti l’agenda Draghi e fa gli interessi della finanza internazionale e delle multinazionali. Gli italiani si aspettavano un cambiamento. A questo governo rinfaccio di non aver messo l’anima e il sangue nel referendum. Andare da Fedez quattro giorni prima non serve a nulla". Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in un passaggio dell'intervista realizzata al Parlamento europeo dal vicedirettore de L’Espresso.it Felice Florio.

L’Eurodeputato, in uno dei passaggi sulle crisi internazionali, definisce infine "la politica di Israele estremamente muscolare e sproporzionata, anche se risponde a un terrorismo altrettanto estremo e violento". Sul riconoscimento dello Stato di Palestina, conclude: "Non sono contrario, ma prima bisogna definire territorio, popolo, sovranità e punti di riferimento".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
governo politica referendum Commissione europea finanza internazionale
Vedi anche
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza