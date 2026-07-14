Vannacci molla il 'giustiziere' di Ascoli: "Sempre contrario a violenza se non per difesa, questo non mi sembra il caso..."

Il leader di Fn prende le distanze dall'imprenditore che ha pestato un immigrato in strada, postando poi il video
"Vedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso....". Lo dice all'Adnkronos Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, prendendo così le distanze dall'imprenditore Giuseppe Barboni, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Fn, che sabato sera ha preso a pugni Michael Habeeb Jousif, l'uomo assiro-iracheno a San Benedetto del Tronto, postando poi sui social il video con le immagini del pestaggio. Oggi dopo la denuncia della vittima, picchiata da Barboni per un presunto blocco al traffico, è intanto stato aperto un fascicolo dalla Procura di Ascoli Piceno per accertare la dinamica dei fatti.