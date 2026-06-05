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Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso

05 giugno 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un allevamento suino infestato da topi, che circolano liberamente tra gli animali; escrementi nelle mangiatoie e nei carrelli per la conservazione del mangime; carcasse di maialini nelle gabbie per il parto, alcuni nati morti, altri in agonia; scrofe in evidente stato di sofferenza e fortemente debilitate. Sono le immagini choc di un allevamento di suini, inserito nel circuito Dop italiano, in provincia di Treviso, diffuse dall'organizzazione animalista 'Essere Animali' che, dopo una prima inchiesta, torna a testimoniare, con nuovi filmati inediti le pessime condizioni igienico-sanitarie e le gravi sofferenze per gli animali.

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