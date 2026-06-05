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Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero

05 giugno 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avventura inaspettata per un capriolo selvatico. La Polizia provinciale di Treviso ha soccorso e liberato in natura l'animale, che era finito nel giardino di una casa di Castelfranco Veneto (Treviso). Il capriolo vi era arrivato durante la notte, presumibilmente seguendo il corso del fiume Muson lì vicino. Aveva trovato riparo tra gli alberi e le siepi dell'abitazione, senza però riuscire a ritrovare una via di fuga verso un ambiente a lui più idoneo, essendo disorientato dalla presenza di numerose case, persone e dal rumoroso traffico di auto e camion che proveniva dalle strdae attorno.

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Nelle prime ore di ieri, 4 giugno, la segnalazione giunta al Centro di recupero della fauna selvatica (Cras), gestito da Veneto Agricoltura e dalla Provincia di Treviso, che ha fatto intervenire una pattuglia della Polizia provinciale. Gli agenti, utilizzando le attrezzature specialistiche in dotazione al corpo, hanno recuperato in sicurezza il capriolo per portarlo poi con tutte le cure in collina, liberandolo in una zona più adeguata alle esigenze della sua specie.

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capriolo treviso Castelfranco Veneto capriolo Castelfranco Veneto
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