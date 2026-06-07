circle x black
Cerca nel sito
 

Arrestato a Creta palestinese sospetto membro Hamas: "Pianificava attacchi contro obiettivi israeliani"

Secondo inquirenti greci il 37enne, arrivato un anno fa da Gaza, era andato in Malaysia per addestramento e aveva ordinato online materiale per costruire ordigno. Secondo alcuni media si sospetta che pianificasse attacco a nave da crociera israeliana

Membri di Hamas - Fotogramma Ipa
Membri di Hamas - Fotogramma Ipa
07 giugno 2026 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La polizia greca ha arrestato a Creta un palestinese sospettato di essere un militante di Hamas e di pianificare un attacco terroristico contro obiettivi israeliani. La polizia non ha specificato gli obiettivi, ma media locali greci, ripresi da Times of Israel, hanno rivelato che il 37nne palestinese, si ritiene che stesse pianificando un attacco contro una nave da crociera israeliana.

CTA

Media: "Ha ammesso di essere membro di Hamas"

Secondo quanto riporta Ekathimerini, l'uomo, un 37enne, arrivato lo scorso anno da Gaza in Grecia, dove lavorava con permesso di soggiorno nel settore alberghiero, ha ammesso agli investigatori greci di essere un membro di Hamas. Al momento dell'arresto risiedeva a Agios Nikolaos, nel nord di Creta, inseme ad altri dipendenti dell'albergo. La polizia greca ha detto che l'uomo è collegato alla cellula di quattro palestinesi arrestati recentemente a Cipro con l'accusa di preparare attacchi contro obiettivi israeliani.

Il materiale esplosivo

Nella sua deposizione iniziale, l'uomo, che è elettricista, avrebbe ammesso di aver ordinato materiale online, agenti chimici che possono essere usati per fabbricare ordigni esplosivi. Durante la perquisizione del suo appartamento ad Atene è stato trovato materiale da laboratorio appena acquistato. Inoltre gli investigatori greci ritengono che l'uomo si sia recato in Malaysia per un addestramento per la costruzione di ordigni esplosivi.

Secondo Ynet, l'arresto è avvenuto dopo 15 giorni di monitoraggio da parte dei servizi di intelligence greci in collaborazione con altre agenzie di intelligence, riporta ancora Ynet. I cellulari e il computer portatile sequestrati dopo l'arresto hanno permesso di confermare i collegamenti con la cellula di Cipro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arrestato sospetto membro hamas arrestato palestinese sospetto membro hamas sospetto membro hamas arrestato a creta sospetto membro hamas arrestato oggi
Vedi anche
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo
Scioperi a giugno 2026, il calendario
Gianni Morandi canta 'Caruso', omaggio a Dalla all'Arena di Verona - Video
Maturità 2026, come funziona: i dati - Video
Luca Carboni: "Non mi aspettavo tanto affetto. Il mio libro è un viaggio per una generazione" - Video
Treviso, capriolo si perde e finisce nel giardino di una casa: il video del momento in cui torna libero
Tornado a Roma, il sopralluogo del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali
Topi nel mangime, scrofe malate e carcasse di maiali: il video choc di un allevamento a Treviso
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza