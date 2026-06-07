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Ucraina, due morti per raid russi: Zelensky a Londra vede Macron, Merz e Starmer

Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra

Volodymyr Zelensky - (Afp)
Volodymyr Zelensky - (Afp)
07 giugno 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi, domenica 7 giugno, nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, mentre sul terreno continuano bombardamenti e raid con droni che provocano vittime civili.

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Secondo il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina, un uomo di 56 anni è morto nella regione meridionale di Zaporizhzhia a seguito di un attacco condotto con droni russi. La vittima lavorava come autista di minibus. Un secondo civile, di 59 anni, è stato ucciso nella regione centrale di Dnipropetrovsk durante un'altra offensiva russa. Le autorità locali riferiscono inoltre di un ferito di 35 anni e di danni alle infrastrutture nei distretti colpiti.

Il vertice a Londra

L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia.

Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.

Parallelamente, Kiev ha intensificato gli attacchi con droni contro obiettivi strategici in territorio russo, rivendicando operazioni contro infrastrutture energetiche e militari. Le iniziative ucraine e la risposta russa confermano come il conflitto continui a entrare in una nuova fase di escalation, mentre l'Europa cerca di mantenere compatto il fronte occidentale a sostegno dell'Ucraina.

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