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Roland Garros, la finale: oggi Cobolli-Zverev - Diretta

Il tennista azzurro sfida il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di Parigi

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
07 giugno 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026 oggi, domenica 7 giugno - in diretta tv e streaming. Il tennista azzurro ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale. Zverev invece ha battuto il ceco Jakub Mensik nel match della sessione diurna del Philippe-Chatrier.

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Entrambi sognano il primo titolo Slam della carriera.

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