L'Iran e gli Stati Uniti sono ''molto vicini'' al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump intervistato dall'emittente Nbc. Ci sono ancora "un paio di punti" di disaccordo, che "non sembrano nemmeno punti importanti", ha aggiunto Trump affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto "un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto".

"Mojtaba Khamenei? Un uomo coraggioso"

Trump ha spiegato di ''non aver mai parlato direttamente'' con la nuova Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ma ha confermato che il leader iraniano ''partecipa al processo per arrivare a un accordo'' che metta fine alla guerra. Intervistato dalla Nbc, Trump ha definito Mojtaba Khamenei ''più razionale rispetto al padre'' Ali Khamenei, ucciso in un raid aereo su Teheran il primo giorno della guerra lo scorso 28 febbraio. Trump ha anche descritto Mojtaba Khamenei come un uomo coraggioso. ''E' ferito piuttosto gravemente. Quindi c’è coraggio in lui. Molte persone, se fossero ferite così gravemente, non parlerebbero di, sai, 'Come stiamo andando con gli Stati Uniti?'. Avrebbero altre cose per la testa. Quindi c’è un certo coraggio in quest'uomo. Ma è ferito molto seriamente'', ha affermato il presidente americano.

La nuova leadership iraniana è "più razionale e molto intelligente", ha proseguito Trump, ribedendo di essere aperto a colloqui diretti con la nuova Guida Suprema. "Lo farei se lui lo volesse - ha detto Trump - ma non gli ho mai parlato direttamente".

"Dopo l'accordo li aiuteremo a smaltire l'uranio arricchito"

Gli Stati Uniti collaboreranno con l'Iran per recuperare e smaltire l'uranio arricchito a sua disposizione una volta che verrà raggiunto un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra, iniziata lo scorso 28 febbraio. Ma se un accordo non verrà raggiunto, gli Stati Uniti indeboliranno ulteriormente l'esercito iraniano recuperanno da sole l'uranio. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in una intervista alla Nbc.

"Se raggiungiamo un accordo che ci dia ragione, collaboreremo. Useremo la nostra attrezzatura'' e ''porteremo via e distruggeremo'' l'uranio, ''che sia in loco o che la portiamo altrove", ha detto Trump. Ma ''non permetteremo che qualcuno ci spari addosso, ok?'', ha aggiunto il presidente americano. ''Se non raggiungiamo un accordo, elimineremo militarmente in modo molto duro'' le scorte di uranio, ha concluso.