Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video

Il mare, l'Etna e la città sotterranea. Fiorello sceglie, così, di descrivere in un video le bellezze di Catania, una delle dieci finaliste candidate a capitale della Cultura. "Catania è una città che non sta mai ferma, cresce, cambia, rinasce. Ogni giorno. E' giovane. Lo avete visto? E guarda lontano. Al 2028. E anche oltre. Io quegli sguardi li conosco bene, sono profondi, potenti, creativi. Sono gli occhi della nostra Sant'Agata", dice lo showman siciliano, in un video speciale con immagini che inquadrano la città.

Fiorello per l'occasione indossa una coppola, accompagnato dalle note di Franco Battiato. In apertura del video, lo showman parlando del progetto candidato 'Catania continua', lo definisce "un atto d'amore". Il dossier di Catania Capitale italiana della Cultura per il 2028 è stato presentato oggi al ministero della Cultura. La città siciliana in audizione al Collegio Romano per ottenere l'ambito titolo, infatti, ha illustrato la sua candidatura forte del progetto 'Catania continua'.