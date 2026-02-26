Sul palco dell'Ariston 15 Big. Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Terza serata di Sanremo 2026 oggi, giovedì 26 febbraio. Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, la top model russa Irina Shayk e l'imitatore Ubaldo Pantani. Super ospiti del festival Eros Ramazzotti, che torna sul palco dell'Ariston a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. In collegamento si esibiranno The Kolors da piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Sul fronte della gara, questa sera si esibiranno 15 Big, quelli che non si sono esibiti ieri. Le performance saranno valutate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con una ripartizione del voto al 50%. Sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. Questa sera verrà inoltre incoronata la Nuova proposta 2026.

Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta sono i primi cinque classificati della seconda serata. Una classifica provvisoria, svelata senza mostrare la posizione dei cinque.