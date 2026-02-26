circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, terza serata oggi: cantanti in gara e ospiti - La diretta

Sul palco dell'Ariston 15 Big. Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Laura Pausini e Carlo Conti - (Ipa)
Laura Pausini e Carlo Conti - (Ipa)
26 febbraio 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terza serata di Sanremo 2026 oggi, giovedì 26 febbraio. Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, la top model russa Irina Shayk e l'imitatore Ubaldo Pantani. Super ospiti del festival Eros Ramazzotti, che torna sul palco dell'Ariston a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. In collegamento si esibiranno The Kolors da piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Sul fronte della gara, questa sera si esibiranno 15 Big, quelli che non si sono esibiti ieri. Le performance saranno valutate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con una ripartizione del voto al 50%. Sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. Questa sera verrà inoltre incoronata la Nuova proposta 2026.

Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta sono i primi cinque classificati della seconda serata. Una classifica provvisoria, svelata senza mostrare la posizione dei cinque.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 sanremo sanremo 2026 terza serata sanremo 2026 terza serata cantanti
Vedi anche
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza