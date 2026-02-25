circle x black
Sanremo, stasera parte il televoto: co-conduttori Lillo, Fogliati e Achille Lauro - La diretta

Oggi, mercoledì 25 febbraio, si esibiscono la metà degli artisti in gara. Co-conduttori Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro

Carlo Conti, Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Pasquale Petrolo - Ipa
Carlo Conti, Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Pasquale Petrolo - Ipa
25 febbraio 2026 | 20.07
Redazione Adnkronos
Tutto pronto per la seconda serata di Sanremo 2026. Oggi, mercoledì 25 febbraio, a co-condurre il festival, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro che canterà 'Perdutamente' per ricordare le vittime di Crans-Montana.

Stasera a esibirsi sarà la metà degli artisti, 15 dei 30 Big. Le canzoni oggi verranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio. Al termine delle esibizioni saranno comunicati i brani nelle prime cinque posizioni nella classifica di serata, senza ordine di piazzamento.

La seconda serata si apre con la gara delle Nuove proposte accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli.

sanremo 2026 sanremo sanremo scaletta sanremo seconda serata
