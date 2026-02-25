circle x black
Ucraina, Zelensky: "Trilaterale con Usa e Russia probabile fra 10 giorni"

"Abbiamo bisogno dell'Europa nei negoziati. Stiamo facendo tutto il possibile per coinvolgere gli europei in questo processo"

Volodymyr Zelensky (Afp)
25 febbraio 2026 | 07.41
Redazione Adnkronos
Prossimi colloqui di pace trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbero svolgersi entro 10 giorni. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro della 'Coalizione dei volenterosi' a Kiev, riporta il canale Telegram di Censor.net. "Abbiamo bisogno dell'Europa nei negoziati - ha aggiunto Zelensky - Stiamo facendo tutto il possibile per coinvolgere gli europei in questo processo. Contiamo sulla vostra leadership durante tutto il processo negoziale. Avremo un formato trilaterale (Stati Uniti, Ucraina, Russia), penso entro questa settimana, forse entro 10 giorni".

