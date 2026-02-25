circle x black
Sanremo 2026, Top & Flop della seconda serata

Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta

25 febbraio 2026 | 21.08
Redazione Adnkronos
La seconda serata di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata.

TOP

La consacrazione di Laura Pausini come coconduttrice arriva nell'incipit della seconda serata del festival. Spetta a lei aprire la diretta del festival, accogliendo Carlo Conti. Anche per il primo abito di stasera, Laura sceglie il total black, una tuta con spalline fotoniche. Laura, che stasera grazie ai soli 15 Big in scaletta, canterà con e senza Achille Lauro, sprizza energia da tutti i pori e in uno slancio di endorfine si produce in una performance ginnica degna del FantaSanremo: gli squat sul palco dell'Ariston. Quanti punti sono?

FLOP

Il primo sguardo di fuoco della seconda serata del festival lo lancia il giovane Soniko (Fonico pareva brutto), il dj producer del trio Blind, El Ma & Soniko, appunto. Quando i tre salgono sul palco, solo i due cantanti hanno il microfono e parlano. Soniko prova a chiedere il microfono ma i due colleghi fanno finta di niente. Soniko a quel punto sfoggia lo sguardo del Ciclope di 'X Men'. Ma di fronte a lui c'è Blind, che si fa forte del suo nome d'arte (tradotto vuol dire cieco) e lascia letteralmente senza parole il furibondo dj.

