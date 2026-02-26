Borge Brende ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente del World Economic Forum, che organizza il vertice annuale di Davos, dopo le rivelazioni sui suoi legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. "Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di dimettermi dall'incarico di presidente e ceo del World Economic Forum", ha dichiarato l'ex ministro degli esteri norvegese in una nota, aggiungendo di ritenere che "ora sia il momento giusto perché il Forum possa continuare il suo importante lavoro senza distrazioni".