circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo Human Index: nuovo record social con 161 milioni di interazioni, Elettra Lamborghini 'regina' della serata

L’analisi di Human Data in esclusiva per Adnkronos sulla seconda serata del festival conferma Arisa come favorita per la vittoria

Laura Pausini e Carlo Conti - (Ipa)
Laura Pausini e Carlo Conti - (Ipa)
26 febbraio 2026 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Buona la prima, ma ottima la seconda. La serata numero due di Sanremo 2026 fa segnare un nuovo record social con 161 milioni di interazioni. Secondo l'analisi in esclusiva per Adnkronos di Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening Ai driven leader in Italia, si evidenzia un aumento dell’engagement dell’11% rispetto alla prima serata. A vincere la gara delle interazioni è Elettra Lamborghini mentre Achille Lauro catalizza l’attenzione social con l’omaggio a Crans Montana.

"Dalla seconda serata di Sanremo si evince con chiarezza che i social sono una parte ormai strutturale del Festival. Sul web i numeri crescono ancora", spiega Luca Ferlaino, presidente di Human Data. "Con un +11% di interazioni rispetto alla prima serata, gli utenti sono ormai protagonisti". Il nuovo record di partecipazione online sottolinea come l’interesse per la kermesse si sia spostato dalla tv ai social, favorito dall’effetto second screen (l’uso di dispositivi mobili per commentare in diretta), tra meme e video di piattaforme come TikTok e Instagram.

whatsapp image 2026 02 26 at 11.36.28

Elettra Lamborghini regina delle interazioni social

La gara delle interazioni social vede primeggiare Elettra Lamborghini, che domina la classifica con oltre 14,6 milioni di engagement, davanti a Ditonellapiaga (11,9 milioni) e Fedez & Marco Masini (10,1 milioni).

whatsapp image 2026 02 26 at 11.36.28 1

Boom per Ditonellapiaga con +48mila follower

Sul fronte della crescita follower, è Ditonellapiaga a guidare il ranking con +48mila nuovi follower, seguita da Nayt (+36mila) e LDA & Aka7even (+24mila).

whatsapp image 2026 02 26 at 11.36.28 2

L'omaggio di Achille Lauro a Crans Montana il più commentato con circa 10mila conversazioni

La discussione social è stata scandita da diversi picchi di interesse, legati ai momenti più forti dello show. Tra i primi spiccano le nuove proposte (Mazzariello e Angelica Bove) e l’esibizione di LDA & Aka7 con oltre 6mila post generati. Il momento clou assoluto arriva tra le 22.45 e le 23 con Bresh dal Suzuki Stage, ma soprattutto Achille Lauro: l’omaggio a Crans Montana genera il picco massimo di circa 10mila conversazioni. Dopo la mezzanotte l’attenzione resta elevata con Lillo, Max Pezzali e Fulminacci, seguita da un ultimo picco di circa 6mila post in corrispondenza della classifica della seconda serata.

whatsapp image 2026 02 26 at 11.36.29

Il tormentone di Elettra e le coreografie di Lillo, i momenti top della serata

"Basta con questi festini bilaterali", la frase di Elettra Lamborghini pronunciata dopo la sua esibizione per lamentarsi della musica ad alto volume delle feste vicino il suo hotel, è diventata sui social il tormentone della serata, con ben 1,4 milioni di interazioni. Non da meno Lillo che, in una delle sue gag tra 'microfoning' e passi di danza, ha generato 39mila interazioni.

whatsapp image 2026 02 26 at 11.36.29 1

Il look di Achille Lauro i più discussi

Quanto ai look, i social incoronano il co-conduttore del festival Achille Lauro che risulta così il più commentato con 52.300 interazioni, seguito da Tommaso Paradiso con 46.500, Laura Pausini con 42.600, Ditonellapiaga con 30.200 e Bambole di Pezza con 23.800.

whatsapp image 2026 02 26 at 11.36.29 2

Lda & Aka 7even dominano il Fantasanremo

Per il Fantasanremo, sui social vincono la 'Top 5' Lda & Aka 7even che fanno esplodere il dibattito dei partecipanti al gioco con 7.373 interazioni, seguiti da Ditonellapiaga con 6.674, Dargen D'Amico con 1.110, Elettra Lamborghini (287) e Levante (182).

whatsapp image 2026 02 26 at 11.36.29 3

La favorita per la vittoria è ancora Arisa

Dopo la seconda serata, l'indice di vittoria Sanremo Human Index, conferma Arisa come favorita con l'8,65%, seguita a ruota da Sal Da Vinci con il 6,60%, da Serena Brancale (6,32%), Ditonellapiaga (6,28%), Fedez & Masini (6,26%), Sayf (6%), Ermal Meta (4,31%), Samurai Jay (4,14%), Fulminacci (4,13%), Elettra Lamborghini (3,72%), Nayt (3,66%), LDA & Aka7even (3,62%), Luchè 2,91%, Tredici Pietro (2,89%), Bambole di pezza (2,85%).

whatsapp image 2026 02 26 at 11.36.28 3

E ancora: Tommaso Paradiso (2,84%), J-Ax (2,70%), Levante (2,66%), Raf (2,05%), Enrico Nigiotti (2,03%), Michele Bravi (2,03%), Dargen D'Amico (1,96%), Chiello (1,93%), Francesco Renga (1,66%), Mara Sattei (1,44%), Malika Ayane (1,38%), Patty Pravo (1,37%), Leo Gassmann (1,30%), Maria Antonietta & Colombre (1,16%) e Eddie Brock (1,13%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 sanremo 2026 human index sanremo 2026 human index adnkronos sanremo
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza