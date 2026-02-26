circle x black
Cerca nel sito
 

Legge elettorale, centrodestra deposita testo a Senato e Camera

Il testo è composto da tre articoli e l'iter dovrebbe partire da Montecitorio

Un seggio
Un seggio
26 febbraio 2026 | 18.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pronto il testo per una nuova legge elettorale. Secondo quanto si apprende, le forze parlamentari di centrodestra hanno depositato sia al Senato che alla Camera il testo della legge elettorale. È composto da tre articoli e l'iter dovrebbe partire da Montecitorio.

C'è chi avrebbe ribattezzato 'Stabilicum' il nuovo sistema di voto, perché la riforma va nel segno della stabilità.

Fonti parlamentari della maggioranza spiegano che nella sostanza l'intesa c'è (legge proporzionale con premio di maggioranza per chi supera, anche di un soffio, la soglia del 40%, niente indicazione del candidato premier nella scheda, sbarramento al 3%) ma ci sarebbero ancora delle limature da apportare al testo riguardanti le preferenze e numero dei collegi uninominali (sono attualmente 49 alla Camera e 26 al Senato e Fdi avrebbe proposto come soluzione tecnica la possibilità di aumentarli altrimenti rimarrebbe l'ossatura del Rosatellum). In particolare, sull'introduzione delle preferenze, sponsorizzata da Fdi, resterebbero scettici gli alleati, Fi, Lega e Noi moderati.

Due nodi che gli sherpa hanno deciso di rimettere sul tavolo dei leader: spetterà a Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, infatti, scioglierli in un vertice che dovrebbe essere convocato a breve, che sarà decisivo per l'ok definitivo alla riforma del sistema di voto.

Pieno accordo sull'inserimento dell'obbligo di indicare nel programma di coalizione del governo il candidato alla premiership, da proporre al presidente della Repubblica. Il testo, si apprende potrebbe essere depositato in Parlamento, già all'inizio della prossima settimana.

Nel testo, raccontano fonti parlamentari del centrodestra, ci sarebbe anche l'ipotesi di fare ricorso al ballottaggio ma solo in un caso di scuola, definito 'residuale': cioè qualora la prima e la seconda coalizione dovessero ottenere tra il 35% e il 40% dei voti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
centrodestra legge elettorale politica news voto elezioni
Vedi anche
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza