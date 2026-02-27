Rischio alto di Chikungunya per chi ha in programma una vacanza alle Seychelles. Dal novembre scorso sono stati segnalati "oltre 70 casi" dell'infezione trasmessa dalle zanzare "tra i viaggiatori di ritorno" dall'arcipelago, "in 10 Paesi europei". Un dato in "netto aumento rispetto ai primi mesi del 2025", che indica "una trasmissione in corso" nello stato insulare dell'Oceano Indiano. E' l'alert lanciato dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattia, che sottolinea come prima dell'anno scorso non siano stati registrati casi di Chikungunya collegati a viaggi alle Seychelles.

Se il pericolo di infettarsi viene definito "elevato" per i turisti, "la probabilità di trasmissione locale" della malattia "nell'Europa continentale a seguito del rientro di un viaggiatore infetto" al momento "è considerata improbabile - rassicura l'agenzia Ue - poiché le condizioni ambientali invernali non sono favorevoli all'attività delle zanzare Aedes".