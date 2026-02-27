circle x black
Sanremo 2026, ascolti terza serata: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share

E' è il miglior share per una terza serata dal 1990. Gli spettatori invece risultano in calo rispetto all'edizione 2025, quando la terza serata ottenne un ascolto medio di 10.700.000 con il 59,8% di share

27 febbraio 2026 | 10.19
Redazione Adnkronos
Sono stati 9.543.000 gli spettatori medi della terza serata di Sanremo 2026, con il 60,6% di share. Il migliore share per una terza serata del festival costruito su cinque serate. Per trovarne uno migliore bisogna risalire infatti al festival del 1990 condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quando la terza serata ottenne 64,59% di share ma Sanremo durava quattro serate.

Gli spettatori invece risultano in calo rispetto all'edizione 2025. Ma questo si spiega con una contrazione della platea televisiva. L'anno scorso la terza serata del festival ottenne un ascolto medio di 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share.

Nella seconda serata il festival aveva ottenuto 9.053.000 con il 59,5% di share. Quindi ieri Carlo Conti ha recuperato oltre un punto di share. Complice forse anche l'assenza della concorrenza dei play off di Champions League, che aveva contraddistinto le prime due serate del festival.

