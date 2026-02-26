Manca poco all'inizio della terza serata del festival di Sanremo 2026. Anche oggi, giovedì 26 febbraio, si esibiranno 15 dei 30 Big, ossia la metà che non è salita ieri sul palco dell'Ariston, e le performance saranno valutate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con una ripartizione del voto al 50%.