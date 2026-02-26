LIVE
Si esibiscono 15 dei 30 Big in gara, ossia la metà che non è salita ieri sul palco dell'Ariston
Manca poco all'inizio della terza serata del festival di Sanremo 2026. Anche oggi, giovedì 26 febbraio, si esibiranno 15 dei 30 Big, ossia la metà che non è salita ieri sul palco dell'Ariston, e le performance saranno valutate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con una ripartizione del voto al 50%.
Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, la top model russa Irina Shayk e l'imitatore Ubaldo Pantani. Super ospiti del festival Eros Ramazzotti, che torna sul palco dell'Ariston a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. In collegamento si esibiranno The Kolors da piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.
Questa sera viene inoltre incoronata la Nuova proposta 2026 tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove.