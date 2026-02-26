circle x black
Sanremo, la terza serata con Irina Shayk e Ubaldo Pantani - Diretta

Si esibiscono 15 dei 30 Big in gara, ossia la metà che non è salita ieri sul palco dell'Ariston

26 febbraio 2026 | 20.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Manca poco all'inizio della terza serata del festival di Sanremo 2026. Anche oggi, giovedì 26 febbraio, si esibiranno 15 dei 30 Big, ossia la metà che non è salita ieri sul palco dell'Ariston, e le performance saranno valutate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con una ripartizione del voto al 50%.

Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, la top model russa Irina Shayk e l'imitatore Ubaldo Pantani. Super ospiti del festival Eros Ramazzotti, che torna sul palco dell'Ariston a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. In collegamento si esibiranno The Kolors da piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

Questa sera viene inoltre incoronata la Nuova proposta 2026 tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove.

