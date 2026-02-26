LIVE
Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta
La terza serata di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata.
Per la terza serata del festival, Laura Pausini sceglie una pettinatura che pare Melania di 'Via col vento'. Il primo abito della serata, invece, la trasforma in uno struzzo Disney.
Il festival anagraficamente bipolare, che alterna under 30 e over 80, che elegge il vincitore delle Nuove Proposte e subito dopo premia la carriera del grande Mogol, provoca smarrimento nella popolazione del Mondo di Mezzo.