"Non è facile, di solito si va a calare ed è un’ulteriore gioia. Il merito è di tutta la squadra", ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival

Sanremo 2026, Conti esulta per gli ascolti e lascia conferenza in anticipo:
27 febbraio 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
“Ringrazio per questo bellissimo risultato di ieri sera. Non è facile, di solito si va a calare ed è un’ulteriore gioia. Il merito è di tutta la squadra”. Così Carlo Conti ha commentato in conferenza stampa il dato d’ascolto della quarta serata del Festival di Sanremo, che ha fatto registrare uno share storico, in crescita rispetto alle serate precedenti.

Il direttore artistico e conduttore ha sottolineato il lavoro collettivo dietro il successo della kermesse, evitando personalismi e ribadendo l’importanza della squadra.

Poi, con un sorriso e senza entrare nei dettagli, ha lasciato la sala stampa: “Scusatemi, adesso devo andare perché mi stanno arrivando delle cose, stasera ci saranno delle nuove sorprese e devo prepararle”. Nessuna anticipazione, dunque, ma l’attesa per la quarta serata all’Ariston è già altissima.

