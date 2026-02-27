circle x black
Sanremo 2026, è la serata dei duetti e delle cover - Diretta

Tutti i 30 artisti in gara si esibiscono con ospiti speciali, reinterpretando grandi successi italiani e internazionali

27 febbraio 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
Arriva uno dei momenti più attesi al Festival di Sanremo 2026. Oggi, venerdì 27 febbraio, va in scena la serata dei duetti e delle cover della 76esima edizione del Festival della canzone italiana: un appuntamento che trasforma il palco dell’Ariston in un viaggio nella storia della musica italiana e internazionale.

Tutti i 30 artisti in gara si esibiranno insieme a ospiti speciali reinterpretando grandi successi del passato, dalle hit italiane ai classici stranieri, accompagnati da nomi dello spettacolo e della scena musicale.

Per questa quarta serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Nino Frassica, che porterà ironia e leggerezza tra un’esibizione e l’altra. Tra gli ospiti più attesi anche Bianca Balti, chiamata a raccontare la sua battaglia contro il tumore ovarico che l’ha colpita, oltre alla performance live di Francesco Gabbani in Piazza Colombo. Tra gli ospiti della serata confermato anche Max Pezzali, in diretta dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo.

Le performance saranno giudicate da una combinazione di Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio e al termine della serata verrà proclamato il vincitore della serata delle cover, un riconoscimento speciale che non inciderà sulla classifica finale.

