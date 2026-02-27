Arriva uno dei momenti più attesi al Festival di Sanremo 2026. Oggi, venerdì 27 febbraio, va in scena la serata dei duetti e delle cover della 76esima edizione del Festival della canzone italiana: un appuntamento che trasforma il palco dell’Ariston in un viaggio nella storia della musica italiana e internazionale.

Per questa quarta serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Nino Frassica, che porterà ironia e leggerezza tra un’esibizione e l’altra. Tra gli ospiti più attesi anche Bianca Balti, chiamata a raccontare la sua battaglia contro il tumore ovarico che l’ha colpita, oltre alla performance live di Francesco Gabbani in Piazza Colombo. Tra gli ospiti della serata confermato anche Max Pezzali, in diretta dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo.